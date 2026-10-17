फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Moisture in the paddy led to a shortage of funds.

Karnal News: धान की नमी ने की धन की कमी

Sat, 17 Oct 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Moisture in the paddy led to a shortage of funds.
काला पड़ने लगा बारिश में भीगा धान।
करनाल। मंडियों में धान की खरीद और उठान में देरी के बीच बारिश ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वीरवार सुबह हुई बारिश में भीगा धान सुखाने के लिए मंडियों में जगह कम पड़ने लगी है। भीगने के बाद धान के आधे से ज्यादा दाने काले पड़ने लगे हैं। इससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ वजन घटने का खतरा भी बढ़ गया है। यदि खरीद हुई तो गुणवत्ता खराब होने के कारण आधा भाव मिलना भी मुश्किल है।
विज्ञापन

वहीं एजेंसियों का नमी का खेल अब भी जारी है। एक किसान की ढेरी में 17 प्रतिशत नमी आने के बावजूद धान का भाव 2200 रुपये लगाया गया। किसान ने इसका विरोध किया और फसल बेचने से इन्कार कर दिया। वहीं बारिश के बाद धान में नमी बढ़ने से किसानों को भाव में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
विज्ञापन

किसानों के अनुसार, गीला होने के बाद नमी की मात्रा बढ़ी है। इस कारण धान के दाम 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक कम मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों को एक तरफ फसल खराब होने की चिंता है तो दूसरी तरफ कम भाव मिलने से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed