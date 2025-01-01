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टीम ने गोदाम खुलवाकर तलाशी ली तो वहां अलग-अलग टिनों में करीब दो हजार लीटर घी रखा मिला। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीन अलग-अलग ब्रांडों के घी के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज दिए हैं।मंगलवार शाम सात बजे टीम ने नन्हेड़ा स्थित गिरधर फूड नामक गोदाम पर कार्रवाई की। गोदाम बंद था, जिसे कर्मचारियों की मदद से खुलवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. शशिकांत ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नन्हेड़ा में एक गोदाम में घी का भंडारण किया गया है। इसमें मिलावट की आशंका जताई गई थी। गोदाम मालिक का पता लगाया जा रहा है।