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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। जिले में मंगलवार को गोपाष्टमी पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोशालाओं में गाय की पूजा की गई। मंत्री अनिल विज ने गोपाष्टमी के अवसर पर रामबाग गोशाला में 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए गो सेवा को प्रकृति, मानव जाति और भगवान श्रीकृष्ण की सच्ची आराधना बताया।विज ने गो माता को तिलक लगाया, पुष्प माला पहनाई और चारा खिलाकर पूजा की। उन्होंने राधा-कृष्ण मंदिर में भी माथा टेका। मंत्री ने देसी गाय के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी के दिन ही श्रीकृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता और सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। उन्होंने देसी गाय के दूध में गुणकारी ए-2 प्रोटीन होने की जानकारी दी। विदेशी गाय के दूध में ए-1 प्रोटीन पाया जाता है। उन्होंने 1857 में भारत से ब्राजील ले जाई गई गायों के संरक्षण का उदाहरण भी दिया।गो संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासविज ने हरियाणा सरकार के गो संरक्षण प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने गो हत्या के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून बनाया है। प्रदेश की करीब 450 गौशालाओं को 85 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। मंत्री ने आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए सामाजिक संस्थाओं से आगे आने का आह्वान किया।