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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 22 नवंबर को छावनी में भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, हरगोलाल रोड में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर कीर्तन के मार्ग और समय का निर्धारण सर्वसम्मति से किया गया।गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड के प्रधान सरबजीत सिंह जोहर ने बताया कि नगर कीर्तन दोपहर तीन बजे रेजिमेंट बाजार से आरंभ होगा। इससे पहले दोपहर एक बजे पालकी साहिब गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड से रेजिमेंट बाजार के लिए रवाना होगी। यह कीर्तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और पंज प्यारों की अगुवाई में निकलेगा। जोहर ने समस्त संगत से परिवार सहित नगर कीर्तन में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है।निर्धारित मार्गयह नगर कीर्तन रेजिमेंट बाजार से शुरू होकर गोल चक्कर, राय मार्केट, विजय रतन चौक और पंजाबी गुरुद्वारा से गुजरेगा। इसके बाद यह कबाड़ी बाजार, फव्वारा चौक, सदर बाजार, बजाजा बाजार और सब्जी मंडी से होकर निकलेगा। पुल चमेली, गुरुद्वारा सुखमनी सेवा सोसायटी और इकबाल गंज से होते हुए यह शाम आठ बजे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, हरगोलाल रोड पर संपन्न होगा।