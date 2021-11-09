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साढौरा। डीएवी पब्लिक स्कूल के एलकेजी से कक्षा छठी तक के विद्यार्थियों को डेराबस्सी स्थित एडवेंचर पार्क का भ्रमण कराया गया। इस भ्रमण के दौरान बच्चों ने जिपलाइनिंग, ऊंट की सवारी, झूलों, ट्रैम्पोलिन, रोलिंग बॉल जैसी गतिविधियों में भाग लिया। बच्चों ने संगीत की धुनों पर नृत्य किया तथा स्वादिष्ट जलपान का भी आनंद उठाया। प्रधानाचार्य अनूप कुमार चोपड़ा के मार्गदर्शन में आयोजित भ्रमण में संदीप टाया, रेखा, ईशा, सुमन घई व नेहा मित्तल भी विद्यार्थियों के साथ उपस्थित रहे। संवाद