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सूचना केंद्र में तैनात कर्मचारियों के अनुसार, दोनों पर्स महिला श्रद्धालुओं के हैं। इनमें से एक पर्स में 3800 रुपये की नकदी मिली, जबकि दूसरे पर्स में 600 रुपये रखे हुए थे। इस तरह दोनों पर्स में कुल 4400 रुपये की नकदी मिली है। पर्स में ऐसा कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। कर्मचारियों ने पर्स मिलने के बाद इनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद दोनों पर्स सुरक्षित रखने के लिए श्राइन बोर्ड कार्यालय में जमा करवा दिए गए। सूचना केंद्र के कर्मचारियों ने बताया कि जिन महिला श्रद्धालुओं के पर्स मेले के दौरान गुम हुए हैं, वे श्राइन बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अपने सामान के बारे में जानकारी दे सकती हैं। संवाद

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व्यासपुर। कपालमोचन मेले में सूचना एवं प्रसारण केंद्र ने बिछड़े श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाने के साथ खोए हुए सामान को उनके मालिकों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। हालांकि, मेले के समापन के दिन सूचना केंद्र के कर्मचारियों को दो महिला पर्स मिले, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद उनके मालिकों की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद दोनों पर्स श्राइन बोर्ड कार्यालय में जमा करवा दिए गए।