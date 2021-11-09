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पंचनद शोध संस्थान के अध्यक्ष ने शिक्षकों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और साइबर अपराधों की रोकथाम में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह की गलत गतिविधि की जानकारी मिलने पर उचित कदम उठाने चाहिए। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यवाहक अधिकारी रंजन शर्मा ने पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को इस कानून के प्रति जागरूक करने की अपील की। साइबर अपराध थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बढ़ते साइबर अपराधों के बारे में बताया। उन्होंने साइबर ठगी के तरीकों और उनसे बचने के उपायों की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमित्रा कादियान ने पॉक्सो अधिनियम के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने का संदेश दिया। संवाद

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जगाधरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एडीआर सेंटर में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत कार्यशाला लगाई गई। इसमें राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को बच्चों को यौन अपराधों और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने के तरीके बताए गए। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी देनी चाहिए।