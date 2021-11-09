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वार्ड नंबर 12 की तीर्थ नगर कॉलोनी में 16 लाख पांच हजार रुपये की लागत से गलियों का निर्माण करवाया जा रहा है। यहां बतरा फैक्टरी से सुभाष के घर तक बनने वाली गली का काम एक दिन पहले शुरू कर दिया गया है। निर्माण के तहत सबसे पहले पानी की निकासी के लिए गली के दोनों तरफ नालियां बनाई जाएंगी। इसके बाद पक्की गली का निर्माण होगा। इसके अलावा सोनू के घर से राजीव की दुकान तक भी पक्की गली बनाई जाएगी। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जलभराव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।इसी तरह वार्ड नंबर 11 की हनुमान कॉलोनी में 14 लाख 45 हजार रुपये की लागत से विभिन्न गलियों और नालियों का निर्माण करवाया जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने से कॉलोनी के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। वार्ड नंबर 12 के पार्षद तिलकराज ने बताया कि क्षेत्र की कई गलियां काफी समय से टूटी हुई थीं। इससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की मांग को देखते हुए इन गलियों और नालियों के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया है। विकास कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी है। संवादगुणवत्ता के साथ समय पर पूरे हों कार्य : मेयरमेयर सुमन बहमनी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड की जरूरतों और स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे करवाए जाएं। साथ ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके।