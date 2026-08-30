30 तक जारी रहेगी हड़ताल : कर्मचारी संघ

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि नगर पालिका व फायर की हड़ताल 30 अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों की मानी गई मांगों के पत्र 30 अगस्त तक जारी नहीं किए तो संघ 30 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी की बैठक कर इस आंदोलन को और तेज करेगा। आवश्यकता पड़ने पर इस हड़ताल को अनिश्चितकाल हड़ताल में बदलने पर मजबूर होगा। इस दौरान राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने मजबूती से हड़ताल को कामयाब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने नगरपालिका व फायर के 60 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस लाइन में बैठाया और लाठीचार्ज किया जिससे कई साथियों को चोटें आईं। मौके पर नगरपालिका से जिला प्रधान सुभाष प्रोचा, पूर्व राज्य सचिव शारदा, राम सिंह, धर्मबीर राणा, देवेंद्र सिंह, सुनील राणा, विजय शर्मा, ओमप्रकाश सिंहमार, सियानंद प्रोचा, राजीव, रवि, जोनी , राजिन्दर , ओपी माटा ,शीशपाल कामरेड सहित पालिका व फायर कर्मचारी मौजूद रहे।