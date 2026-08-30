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Karnal News: कोई नंगे पांव पहुंचा तो काई हाथों में दीप लेकर आरती में हुआ शामिल

Sun, 30 Aug 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:04 AM IST
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Some arrived barefoot, while others joined the Aarti holding lamps in their hands.
कलायत के प्राचीन कपिल मुनि तीर्थ पर संध्या आरती के दौरान उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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कलायत। कलायत के कपिल मुनि तीर्थ पर आयोजित संध्या वंदना कार्यक्रम में सरोवर तट पर उमड़े श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भगवान कपिल मुनि की महिमा के जयघोष और भजनों से तीर्थ परिसर गूंज उठा। जैसे ही भगवान कपिल मुनि की वंदना और संध्या आरती की स्वर लहरियां उठीं शहर के कोने-कोने से महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे तीर्थ की तरफ उमड़ पड़े। कोई नंगे पांव श्रद्धा से पहुंचा तो कोई हाथों में दीप और बाती लेकर आरती में शामिल हुआ।

श्री कपिल मुनि तीर्थ कमेटी के संयोजन में मंदिर पुजारी संजय गौतम और अनिरुद्ध गौतम ने धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करवाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऑनलाइन आरती से जुड़े वहीं देश-प्रदेश और विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भी करीब 100 वर्षों बाद शुरू हुई संध्या आरती की सराहना की। मुख्य अतिथि भाजपा प्रांतीय सचिव अमरपाल राणा, समाजसेवी अशोक कुमार, सांसद नवीन जिंदल के प्रतिनिधि रवींद्र धीमान, प्रधान राजू कौशिक और राजीव राजपूत आदि मौजूद रहे।
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