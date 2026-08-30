फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Stay away from crowds if symptoms of swine flu appear.

Karnal News: स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखें तो भीड़ से रहें दूर

Sun, 30 Aug 2026 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Stay away from crowds if symptoms of swine flu appear.
इंद्री। बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इंद्री नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संदीप अबरोल ने कहा कि बुखार, खांसी, छींक या सांस संबंधी लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचते हुए चिकित्सकीय परामर्श लें। उन्होंने कहा कि बीमारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय पर सावधानी और उपचार जरूरी है।
विज्ञापन

डॉ. अबरोल के अनुसार स्वाइन फ्लू के सामान्य लक्षणों में अचानक तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, बदन व जोड़ों में दर्द और अत्यधिक थकान शामिल हैं। कुछ मरीजों में भूख कम लगना, सांस लेने में परेशानी, मतली, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के करीब दो दिन बाद लक्षण सामने आ सकते हैं।
विज्ञापन

चिकित्सक ने लोगों को खांसते और छींकते समय मुंह व नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकने तथा हाथों को साबुन-पानी से नियमित रूप से साफ करने की सलाह दी। आंख, नाक और मुंह को बार-बार छूने से बचने तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करने को कहा गया है। संक्रमित व्यक्ति के साथ नजदीकी संपर्क से बचने और जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed