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शनिवार को हुई परीक्षा में 1964 विद्यार्थी पहुंचे। इनमें 1044 लड़कियां और 920 लड़के थे। परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों में लड़कियों की हिस्सेदारी 53.2 प्रतिशत रही। पंजीकरण के आंकड़ों में भी बेटियों की संख्या अधिक थी। कुल पंजीकरण में लड़कियों की हिस्सेदारी 52.1 प्रतिशत रही। वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाली छात्राओं की उपस्थिति 83.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि लड़कों की उपस्थिति 80.4 प्रतिशत रही।इस तरह पंजीकरण कराने के बाद परीक्षा देने पहुंचने के मामले में भी लड़कियां आगे रहीं। कुल पंजीकृत विद्यार्थियों में से 82.2 प्रतिशत ने परीक्षा दी। जिले में कुल 10 केंद्र बनाए गए थे। इनमें करनाल में तीन, नीलोखेड़ी में दो, घरौंडा में दो तथा असंध, इंद्री और निसिंग में एक-एक केंद्र पर परीक्षा हुई।सुबह से ही केंद्रों पर पहुंचने लगे थे विद्यार्थी परीक्षा सुबह साढ़े 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक आयोजित की गई। विद्यार्थियों को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना था। इसके चलते सुबह साढ़े नौ बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया था। पौने 10 बजे केंद्रों के बाहर रोल नंबर के अनुसार सूची चस्पा कर दी गई, ताकि विद्यार्थियों को अपना कमरा तलाशने में परेशानी न हो। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों की गहन जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया।नकल रोकने के लिए पुलिस का पहरा प्रिंसिपल अजीत कुमार ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल रहित संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ शिक्षकों की टीमों ने भी लगातार निगरानी रखी। जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा ने नोडल अधिकारी के तौर पर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।80 सीटों पर होना है दाखिलासग्गा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा की कुल 80 सीटों पर दाखिला होना है। इनमें से 40 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। विद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा मिलेगी। उनके रहने, खाने, स्टेशनरी, वर्दी और किताबों का खर्च भी सरकार उठाएगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है।विद्यार्थी बोले- आसान रहा पेपर राजकीय विद्यालय के बाहर छात्रा अर्चना और विवेक बताया कि उनका पेपर अच्छा हुआ है। इसकी पहले से ही तैयारी कर चुके थे। स्कूल की छठी कक्षा में प्रवेश मिलने की पूरी उम्मीद है। वे इसकी पिछले छह महीने से तैयारी कर रही थी।आंकड़ों पर एक नजरकुल पंजीकरण: 2388परीक्षा में उपस्थित: 1964 (82.2%) - अनुपस्थित: 424परीक्षा देने वाली लड़कियां: 1044 (53.2%)200 बच्चों ने दी प्रवेश परीक्षाइंद्री। इंद्री स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (लड़के) में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में इंद्री क्षेत्र के लिए 230 बच्चों को उपस्थित होना था लेकिन केवल 200 बच्चे ही परीक्षा देने पहुंचे। 30 बच्चे अनुपस्थित रहे। विद्यालय के प्राचार्य करनैल चंद ने बताया कि परीक्षा देने पहुंचे 200 बच्चों में 107 लड़कों और 93 लड़कियों ने भाग लिया।