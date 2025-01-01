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बैडमिंटन महिला वर्ग में टीकाराम महिला महाविद्यालय सोनीपत और नीलम विश्वविद्यालय कैथल की टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में नीलम विश्वविद्यालय कैथल की टीम फाइनल में पहुंची। प्रतियोगिता की शुरुआत में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और खेल भावना, अनुशासन व निष्पक्षता के साथ खेलने की शपथ ली। 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों की करीब 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं।दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य कपिल अत्रेजा मुख्य अतिथि और उच्चतर शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डॉ. दीपक संधू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कपिल अत्रेजा ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।करनाल की टीम की एकतरफा जीतहैंडबॉल का पहला मुकाबला राजकीय महिला महाविद्यालय करनाल और टीकाराम महिला महाविद्यालय सोनीपत के बीच खेला गया। शुरुआत से ही करनाल की टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए मैच पर पकड़ बना ली। तीसरे मिनट में करनाल की टीम ने पहला गोल किया। सोनीपत की टीम ने भी गोल करने के प्रयास किए, लेकिन शुरुआती मौके भुनाने में सफल नहीं रही। इसका फायदा उठाते हुए करनाल की टीम ने लगातार चार गोल किए। दूसरे हाफ में सोनीपत की टीम ने वापसी की कोशिश करते हुए दो गोल किए, लेकिन करनाल की टीम ने तीन और गोल दाग दिए। इस तरह मुकाबले में करनाल का दबदबा बना रहा और टीम विजेता रही।