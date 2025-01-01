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घरौंडा। घने कोहरे में बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाली बसों और वैन की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत बुधवार को एसडीएम अनुभव मेहता ने विभिन्न स्कूलों के वाहनों की जांच की। एसडीएम ने स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए कि बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और खिड़कियों पर जाली या ग्रिल अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। वाहनों की आरसी, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और वार्षिक फिटनेस प्रमाणपत्र भी वैध होने चाहिए। उन्होंने मौके पर चालकों से बातचीत कर उनके ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की। संवाद