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केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के निर्माण तक पढ़ाई शुरू कराने के लिए गांव में कैंब्रिज स्कूल की बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया गया। इसे अस्थायी भवन के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावनाएं देखी गईं। इससे स्थायी भवन तैयार होने तक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाई जा सकेगी। केंद्रीय विद्यालय के उपायुक्त चंद्रशेखर ने बताया कि गांव मुंड में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि निरीक्षण से संबंधित कार्य लगभग पूरा हो गया है।करनाल में तीसरा केंद्रीय विद्यालय होगामूंड में केंद्रीय विद्यालय स्थापित होने पर यह करनाल जिले का तीसरा केंद्रीय विद्यालय होगा। निरीक्षण के दौरान केवीएस उपायुक्त चंद्रशेखर, डीडीपीओ कंचनलता, बीडीपीओ प्रशांत कुमार, नायब तहसीलदार राधेश्याम, केवीएस विद्यालय से नीलम, पीडब्ल्यूडी जेई राजेश अरोड़ा मौजूद रहे।