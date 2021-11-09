विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक जगमोहन आनंद ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणा समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठाया। बैठक में विधायकों के साथ एसीएस स्तर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की वन-टू-वन चर्चा हुई। इस दौरान विधायक ने करनाल विधानसभा क्षेत्र की लंबित घोषणाओं और विकास कार्यों पर अधिकारियों से बातचीत की।खिलाड़ियों की संख्या के मुकाबले सुविधाएं कमकर्ण स्टेडियम में फिलहाल बैडमिंटन के दो कोर्ट हैं। दोनों की हालत ठीक नहीं होने से खिलाड़ियों को अभ्यास में परेशानी होती है। बॉक्सिंग हॉल की स्थिति भी बेहतर नहीं है। इन दोनों खेलों में बड़ी संख्या में खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। ऐसे में सुविधाओं की कमी का असर उनकी तैयारी पर पड़ता है। कई मुकाबले भी निजी अकादमियों में आयोजित कराने पड़ते हैं। छह नए बैडमिंटन कोर्ट और बड़े बॉक्सिंग हॉल का निर्माण होने से खिलाड़ियों को स्टेडियम में ही बेहतर माहौल मिल सकेगा।दर्शकों के लिए स्टेप्स बनाने पर भी विचारविधायक जगमोहन आनंद ने बताया कि खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम में बैठने के लिए सीढ़ीनुमा स्टैंड बनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। करनाल में खेल सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।