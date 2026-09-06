Karnal News: सफाई और दमकलकर्मियों ने कैबिनेट मंत्री आवास का किया घेराव

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के आह्वान पर शनिवार को जिलेभर के सफाई और दमकल कर्मियों ने लंबित मांगों के समर्थन में रोष रैली निकाली। यह रैली ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के शास्त्री कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंची जहां कर्मचारियों ने घेराव व प्रदर्शन किया।रैली में अंबाला सिटी, छावनी, नारायणगढ़, बराड़ा और मुलाना से काफी संख्या में नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका के कर्मचारी एकजुट हुए। सुरक्षा के मद्देनजर मंत्री आवास के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। यूनियन के प्रधान ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं प्रदर्शन जारी रहेगा।कैबिनेट मंत्री ने दिया आश्वासनप्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने काफिले के साथ कर्मचारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि वह उनकी जायज मांगों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करेंगे।आंदोलन रहेगा जारी, 13 को राज्य स्तरीय पंचायतयूनियन के प्रधान सेवाराम बोहत और पापिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 10 से 12 सितंबर तक जिलेभर में जिला स्तरीय न्याय पंचायतों का आयोजन होगा। वहीं, 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय न्याय पंचायत बुलाई जाएगी, जहां मुख्यमंत्री के समक्ष न्याय की गुहार लगाई जाएगी। कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को 31वें दिन में प्रवेश कर गई है। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।