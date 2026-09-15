फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Beaten with a stick for asking for money; attacked with a knife after asking for a goat to be moved.

Karnal News: रुपये मांगने पर लाठी से पीटा, बकरी हटाने के लिए कहा तो चाकू से हमला

Tue, 15 Sep 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Beaten with a stick for asking for money; attacked with a knife after asking for a goat to be moved.
रुपये मांगने पर लाठी से पीटा, बकरी हटाने के लिए कहा तो चाकू से हमला
करनाल। जिले में विवाद के दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रंबा गांव में उधार दिए 20 हजार रुपये वापस मांगने पहुंचे युवक पर लाठी से कई वार करने का आरोप है। सेक्टर-14 में गली से बकरी साइड करने को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला करने और बचाव में आए युवक के पिता को लाठी-डंडों से पीटने का आरोप है।
विज्ञापन

कैलाश निवासी रवि कुमार ने रंबा पुलिस चौकी में दी शिकायत में बताया कि वह 13 सितंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे गांव रंबा निवासी साहब सिंह उर्फ साबू के पास अपने दिए हुए 20 हजार रुपये लेने गया था। रुपये मांगने पर साहब सिंह ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने लाठी उठाकर उस पर कई वार कर दिए।
विज्ञापन

रवि के अनुसार लाठी लगने से उसके सिर और बाजू में चोटें आईं। शिकायत के साथ घायल की चिकित्सकीय रिपोर्ट भी पुलिस को दी गई। चौकी में दी गई शिकायत के आधार पर सदर थाना करनाल में साहब सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2) और 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी तरसेम ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं सेक्टर-14 में गली से बकरी हटाने पर विवाद हो गया। रामचरण ने बताया कि वह घर से बाहर निकला तो गली में बकरी खड़ी थी। रास्ता देने के लिए उसने बकरी को साइड किया। इसी बात पर बकरी का मालिक गुस्सा हो गया और घर से चाकू लेकर आ गया। आरोप है कि उसने रामचरण पर वार कर दिया, जिससे उसके हाथ पर चोट लगी। रामचरण के पिता बचाव के लिए पहुंचे तो उन पर भी लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप है। दोनों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां रामचरण का उपचार और मेडिकल जांच कराई गई। थाना सिविल लाइन प्रभारी विक्रांत ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। इसके आधार पर जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed