Karnal News: बाबू मूलचंद आईटीआई के 14 ट्रेड की 427 सीटें अभी भी खाली

विज्ञापन



एनसीवीटी ट्रेडों में दाखिले के लिए अभी तक दोबारा कोई सूचना जारी नहीं हुई है। वहीं महिला आईटीआई में भी एनसीवीटी की पांच ट्रेडों में 128 में से 44 सीटें खाली हैं। विज्ञापन

बाबू मूलचंद प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राचार्य राकेश भाटिया ने बताया कि एससीवीटी ट्रेडों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एनसीवीटी ट्रेडों में दाखिले की विभाग से दोबारा कोई सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने पर ही एनसीवीटी की सीटों पर दाखिले होंगे। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

एनसीवीटी ट्रेडों में दाखिले के लिए अभी तक दोबारा कोई सूचना जारी नहीं हुई है। वहीं महिला आईटीआई में भी एनसीवीटी की पांच ट्रेडों में 128 में से 44 सीटें खाली हैं।बाबू मूलचंद प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राचार्य राकेश भाटिया ने बताया कि एससीवीटी ट्रेडों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एनसीवीटी ट्रेडों में दाखिले की विभाग से दोबारा कोई सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने पर ही एनसीवीटी की सीटों पर दाखिले होंगे। संवाद

करनाल। आईटीआई में एससीवीटी ट्रेडों में दाखिले हो रहे हैं लेकिन एनसीवीटी ट्रेडों की सीटें अभी भी खाली हैं। बाबू मूलचंद प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद(एनसीवीटी) की 14 ट्रेडों में 520 में से 427 सीटें खाली हैं। वहीं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) की चार ट्रेडों में 84 में से 48 सीटें रिक्त हैं।