Karnal News: सेक्टर-12 में महापौर ने जांची तैयारी

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करनाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के करनाल आगमन पर आयोजित होने वाली लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा की तैयारी का महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बुधवार को जायजा लिया। महापौर ने सेक्टर-12 स्थित पदयात्रा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला, करनाल विधायक जगमोहन आनंद, जिला प्रभारी जवाहर यादव और रोहतक के महापौर राम अवतार के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। संवाद