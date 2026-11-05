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Karnal News: सेक्टर-12 में महापौर ने जांची तैयारी

Thu, 05 Nov 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:44 AM IST
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Mayor inspected preparations in Sector-12
 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निकलने वाली यात्रा के लिए ​पैदल रिहर्सल करते विधायक जगमोहन आनं
करनाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के करनाल आगमन पर आयोजित होने वाली लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा की तैयारी का महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बुधवार को जायजा लिया। महापौर ने सेक्टर-12 स्थित पदयात्रा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला, करनाल विधायक जगमोहन आनंद, जिला प्रभारी जवाहर यादव और रोहतक के महापौर राम अवतार के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। संवाद
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