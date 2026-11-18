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मानवी ने 14 से 17 नवंबर 2026 तक गुरुग्राम के बलियावास में आरएसएफआई स्टेट स्केटिंग चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग की बालिका क्वाड रेस में हिस्सा लिया। मानवी ने वन लैप-डी रिंक रेस, 800 मीटर रिंक रेस और वन लैप रोड रेस में पहला स्थान हासिल किया। इस जीत के साथ वह ग्रुप चैंपियन भी बनीं। अब वह चार से सात दिसंबर, 2026 तक बेंगलुरु में आरएसएफआई नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगी। मानवी के पिता अमित कुमार ने यह जानकारी दी।पानीपत और गुरुग्राम में शानदार प्रदर्शनइससे पहले, 31 अक्तूबर से एक नवंबर तक पानीपत में हरियाणा स्टेट स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिता हुई। मानवी ने अंडर-11 बालिका वर्ग की क्वाड रेस में 500 मीटर और 1000 मीटर रिंक रेस में दो स्वर्ण पदक जीते। यहां भी मानवी ग्रुप चैंपियन बनीं, जिससे उनका चयन एसजीएफआई नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हो गया। मानवी एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता कोच सचिन सिंह के मार्गदर्शन में निजी अकादमी में अभ्यास करती हैं।