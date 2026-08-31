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Karnal News: अंडर-20 वर्ग के 100 मीटर दौड़ में झज्जर के दीपांशु प्रथम

Mon, 31 Aug 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:08 AM IST
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Jhajjar's Deepanshu takes first place in the Under-20 100m race.
मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती ​​खिलाड़ी। संवाद
करनाल। दो दिवसीय 11वीं हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन रविवार को कर्ण स्टेडियम में मुकाबले हुए। इसमें विभिन्न आयु वर्गों की प्रतियोगिताओं में एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। लड़कों की अंडर-20 वर्ग के 100 मीटर दौड़ में दीपांशु (झज्जर) प्रथम, अमन द्वितीय और प्रदीप (पलवल) तृतीय रहे।
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महिलाओं की बालिका अंडर-20 वर्ग के 100 मीटर में मन्नत (पानीपत) प्रथम, जिया (रोहतक) द्वितीय और खुशबू (हिसार) तृतीय रहीं। वहीं लड़कों की 400 मीटर दौड़ में शुभम (फतेहाबाद) ने प्रथम, मनीष कुमार (हिसार) ने द्वितीय और पारस कुमार (यमुनानगर) ने तृतीय स्थान पाया। 1500 मीटर में बिल्लू (जींद) प्रथम , दीपेंद्र (महेंद्रगढ़) द्वितीय और आदेश जिंदल (नूंह) तृतीय रहे। 5000 मीटर में अवनीश (गुरुग्राम) प्रथम, मनजीत (पानीपत) द्वितीय और हिमांशु (पानीपत) ने तृतीय स्थान हासिल किए। इसी वर्ग के 3000 मीटर स्टीपलचेज में रूपजोत सिंह (जींद) प्रथम, खुशांत चोपड़ा (फतेहाबाद) द्वितीय और साकेत (भिवानी) तृतीय रहे।
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ऊंची कूद के परिणाम
ऊंची कूद में सक्षम (जींद) प्रथम, सन्नी (यमुनानगर) द्वितीय और नलिन मेंदिरत्ता (गुरुग्राम) ने तृतीय स्थान पाया। लंबी कूद में दिनेश तंवर (रेवाड़ी), मान सिंह भड़ाना (फरीदाबाद) और कुणाल भड़ाना (फरीदाबाद) तृतीय। पोल वॉल्ट में सत्यम प्रथम, शिवम द्वितीय, दोनों भिवानी, जबकि हितेश जाखड़ (झज्जर) ने तृतीय, डिस्कस थ्रो में रुदार (पानीपत) प्रथम, कुशल कांबोज (यमुनानगर) द्वितीय और कबीर जोगी (फरीदाबाद) तृतीय।
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दौड़ अंडर-18 वर्ग (लड़के)
लड़कों के अंडर-18 वर्ग के 100 मीटर में दीपांशु (झज्जर) प्रथम , अमन (पलवल) द्वितीय और प्रदीप (पलवल) तृतीय रहे। 400 मीटर में आदित्य (रेवाड़ी) प्रथम, मयंक (कैथल) द्वितीय और जेम्स राव (गुरुग्राम) तृतीय रहे। 1000 मीटर में हनी यादव (गुरुग्राम) प्रथम, अर्पित (सोनीपत) द्वितीय और शुभम (चरखी दादरी) ने तृतीय स्थान हासिल किए। हाई जंप में आदित्य सैनी (अंबाला) प्रथम , ध्रुव यादव (रेवाड़ी) द्वितीय और देवांश (जींद) तृतीय रहे। लॉन्ग जंप अंडर-18 में सुमित (भिवानी) प्रथम, सुकृत स्वामी (सिरसा) द्वितीय और करण (भिवानी) तृतीय रहे।डिस्कस थ्रो-
डिस्कस थ्रो में अखिल कुमार (भिवानी) प्रथम, परवीन कुमार (भिवानी) द्वितीय और हिमांशु (हिसार) ने तृतीय स्थान प्राप्त किए। जेवलिन थ्रो में प्रिंस (रोहतक) प्रथम , आर्यन यादव (भिवानी) द्वितीय और प्रतीक जाखड़ (झज्जर) तृतीय रहे। लड़कों के अंडर-16 वर्ग में 60 मीटर में मानव (पानीपत) प्रथम , मयंक दूडी (चरखी दादरी) द्वितीय और कृष सिंह (फरीदाबाद) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 600 मीटर में सोर्या (पानीपत) प्रथम , गौरांश सैनी (कुरुक्षेत्र) द्वितीय और मोहित चाहर (हिसार) तृतीय रहे। हाई जंप में दक्ष (फरीदाबाद) प्रथम , रजत (फतेहाबाद) द्वितीय और प्रांजल चहल (भिवानी) तृतीय रहे। लॉन्ग जंप में रजत (फतेहाबाद) प्रथम , मोक्ष परमार (चरखी दादरी) द्वितीय और प्रिंस वर्मा (सिरसा) तृतीय रहे। जेवलिन थ्रो में दक्ष सोलंकी (सोनीपत) प्रथम, विकास राठी (रोहतक) द्वितीय और प्रिंस धत्तरवाल (जींद) तृतीय रहे।

400 मीटर (महिलाएं)-

महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में हर्षिल (जींद) प्रथम, निकिता चहल (फतेहाबाद) द्वितीय और काजल (करनाल) तृतीय रहीं। 1500 मीटर में साक्षी (पानीपत) प्रथम, स्नेहा (कुरुक्षेत्र) द्वितीय और विपल (हिसार) तृतीय स्थानों पर रहीं। 5000 मीटर में मोनी (पानीपत) प्रथम, नेहा सैनी (फरीदाबाद) द्वितीय और ममता (सिरसा) तृतीय रही। 3000 मीटर स्टीपलचेज में गायत्री प्रथम, हरमन द्वितीय (दोनों सिरसा) और अंजली (हिसार) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हाई जंप में चालसी (रोहतक) प्रथम , पुष्पा (फतेहाबाद) द्वितीय और दीपांशी (सोनीपत) तृतीय रही। लॉन्ग जंप में भूवी अग्रवाल (फरीदाबाद) प्रथम, मुस्कान (रेवाड़ी) द्वितीय और निकिता चहल (फतेहाबाद) तृतीय स्थान हासिल किया। डिस्कस थ्रो में मन्नत फोगाट (पानीपत) प्रथम , झलक (चरखी दादरी) द्वितीय और कृति रावल (पानीपत) तृतीय रहीं। जेवलिन थ्रो में निशा (चरखी दादरी) प्रथम , प्रीति (भिवानी) द्वितीय और प्राची (भिवानी) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
100 मीटर में-
महिलाओं के अंडर-18 वर्ग में 100 मीटर दौड़ में वंशिका (भिवानी) प्रथम , इशु (हिसार) द्वितीय और वैष्णो कांची (करनाल) तृतीय रहीं। 400 मीटर में कल्पना (फरीदाबाद) प्रथम , नेहा (जींद) द्वितीय और प्रियंका (फतेहाबाद) ने तृतीय स्थान हासिल किया। 1000 मीटर में महक श्योराण (हिसार) प्रथम , अन्नू (हिसार) द्वितीय और कनिका (पानीपत) तृतीय रहीं। हाई जंप में अंजू श्योराण (फतेहाबाद) प्रथम , रतन बाला (हिसार) द्वितीय और मधु बाला (फतेहाबाद) तृतीय रही। लॉन्ग जंप में रेनू (सोनीपत) प्रथम , निकिता (चरखी दादरी) द्वितीय और चाहत (करनाल) तृतीय रहीं। डिस्कस थ्रो में नैन्सी (जींद) प्रथम , विधि (रोहतक) द्वितीय और रूपिंदर कौर (फतेहाबाद) तृतीय रही। जेवलिन थ्रो में कशिश (भिवानी) प्रथम, मोनिका बरसीवाल (भिवानी) द्वितीय और इंदु (झज्जर) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिलाओं की अंडर-16 वर्ग में 60 मीटर में अनुष्का (पानीपत) प्रथम , अनामिका (कैथल) द्वितीय और हरमन देवी (कैथल) तृतीय रहीं। 600 मीटर में गुनगुन दलाल (हिसार) प्रथम और दीक्षा (पानीपत) द्वितीय रहीं। हाई जंप में मुस्कान प्रथम और दिव्या द्वितीय (दोनों भिवानी) ने, जबकि अंबिका कंवल (कुरुक्षेत्र) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लॉन्ग जंप में अनु रानी (हिसार) प्रथम , भावना (सोनीपत) द्वितीय और स्वरा भटनागर (फरीदाबाद) ने तृतीय स्थान हासिल किया। जेवलिन थ्रो में सौम्या ढाका (रोहतक) प्रथम , वंशिका महला (चरखी दादरी) द्वितीय और नैन्सी अहलावत (रोहतक) तृतीय रहीं।

800 मीटर (लड़के)-


लड़कों की जूनियर 800 मीटर दौड़ फाइनल में पहला दीपेन्द्र महेंद्रगढ़, दूसरा अर्जुन पानीपत, तीसरा रॉबिन भिवानी।
लड़कों की अंडर-20 ट्रिपल जंप पहला कृष्ण कुमार चरखी दादरी, दूसरा मान सिंह भड़ाना फरीदाबाद, तीसरा यश कादियान चरखी दादरी।
लड़कों अंडर-20 हैमर थ्रो पहला योगेश भिवानी, दूसरा मेहुल सोनीपत, तीसरा वंश मोर सोनीपत।
लड़कों अंडर-20 जैवलिन थ्रो पहला आरती झज्जर, दूसरा रविन्दर सोनीपत, तीसरा विक्रांत भिवानी।
लड़कियों की अंडर-20 ट्रिपल जंप पहला अंशुल कटारिया भिवानी, दूसरा प्रतिभा झज्जर, तीसरा डिंपल हिसार।
लड़कियों की 18 शॉट पुट पहला हेमा फतेहाबाद, दूसरा आरती चरखी दादरी, तीसरा पायल झज्जर।
लड़कियों की अंडर-14 जैवलिन थ्रो पहला आराध्या सिंह चरखी दादरी, दूसरा रितिका झज्जर, तीसरा यशिका रापड़िया रोहतक।

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

मीटर दाैड़ में हिस्सा लेती खिलाड़ी। संवाद

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