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इंद्री मंडी : किसान-आढ़ती परेशान कहां सुखाएं भीगा हुआ धान

Tue, 13 Oct 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:48 AM IST
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Indri Mandi: Farmers and commission agents distressed where to dry the soaked paddy?
इंद्री नाज मंडी में पानी निकासी के लिए बनाई गई नाली के बीचोबीच पड़ी धान। संवाद
इंद्री। अनाज मंडी में रविवार दोपहर बाद हुई तेज बारिश के असर के निशान जगह-जगह दिखे। बाहर रखा धान भीग गया है। आढ़ती प्रवीन, सुशील, शिवकुमार का कहना है कि गीली बोरियों को रखना मुश्किल हो रहा है और धान की नमी बढ़ने से उसकी खरीद में भी दिक्कत आ सकती है। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसान अनिल और रामनाथ ने बताया कि मंडी में पहले ही फसल की आवक अधिक होने के कारण जगह नहीं है ऐसे में अपनी फसल सुखाने के लिए कहां डालें। संवाद
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