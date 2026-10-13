इंद्री मंडी : किसान-आढ़ती परेशान कहां सुखाएं भीगा हुआ धान

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इंद्री। अनाज मंडी में रविवार दोपहर बाद हुई तेज बारिश के असर के निशान जगह-जगह दिखे। बाहर रखा धान भीग गया है। आढ़ती प्रवीन, सुशील, शिवकुमार का कहना है कि गीली बोरियों को रखना मुश्किल हो रहा है और धान की नमी बढ़ने से उसकी खरीद में भी दिक्कत आ सकती है। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसान अनिल और रामनाथ ने बताया कि मंडी में पहले ही फसल की आवक अधिक होने के कारण जगह नहीं है ऐसे में अपनी फसल सुखाने के लिए कहां डालें। संवाद