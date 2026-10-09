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Karnal News: छात्राओं ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर बनाए पोस्टर

Fri, 09 Oct 2026 03:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:20 AM IST
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Girl students made posters at international prices
करनाल। कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महाविद्यालय में वीरवार को अर्थशास्त्र विभाग की ओर से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में समसामयिक आर्थिक मुद्दों के विषय पर छात्राओं ने गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मुद्रा के घटते मूल्य और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर रचनात्मक पोस्टर बनाए। वहीं एडमेड शो में छात्राओं ने अपनी विज्ञापन कला और प्रस्तुतीकरण काैशल का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में डाॅ सुनीत भंडारी, डाॅ संगीता गौरांग और डाॅ सुषमा ठाकुर ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। इस दौरान 147 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस माैके पर प्राचार्य मीनू शर्मा सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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