Karnal News: महापंचायत में भी पूर्व प्रधान की उम्मीदवारी का विरोध, बोले- दूसरों को भी मिले मौका

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दूसरे गुट के सूरजीत संधू सहित अन्य की ओर से कहा गया कि समाज के दूसरे लोगों को भी प्रधानी का मौका मिलना चाहिए। अब तक करनाल के लोगों को ही अध्यक्षता मिली है, अब अन्य उपमंडल से भी किसी नए चेहरे को उतारना चाहिए। लाठर परिवार को चार बार प्रधान बनने का अवसर दिया जा चुका है।आरोप है कि अब फिर पूर्व प्रधान ने कॉलेजियम की व्यवस्था में बदलाव कर उसे अपने हिसाब से तैयार किया गया है। कॉलेजियम में दिल्ली, गुरुग्राम और मुजफ्फरनगर तक के कॉलेजियम शामिल हैं। जाट धर्मशाला जिला करनाल के जाट समाज के सहयोग से बनी है। नियम के मुताबिक कोई व्यक्ति दो बार से ज्यादा प्रधान नहीं बन सकता। 45 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति प्रधान नहीं बनना चाहिए और राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति को भी प्रधान नहीं बनाया जाना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर समाज में चर्चा हुई।