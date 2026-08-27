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Karnal News: जोनल प्रतियोगिता में छाए डीएवी स्कूल के खिलाड़ी

Thu, 27 Aug 2026 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Thu, 27 Aug 2026 12:48 AM IST
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DAV School players shine in zonal competition.
प्रतियोगिता विजेताओं के साथ प्राचार्य व अन्य स्टाफ सदस्य। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। डीएवी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से जोनल खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें डीएवी स्कूल के खिलाड़ियों ने उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न आयु वर्ग में स्वर्ण, रजत व कांस्य कुल आठ पदक अपने नाम किए।
जोनल प्रतियोगिता में पदक जीतकर खिलाड़ियों ने अपने विद्यालय के साथ जिले व अभिभावकों का भी नाम रोशन किया है। प्राचार्य अनूप चोपड़ा ने बताया कि अंडर-14 आयु वर्ग की डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में तनिष्क शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, शॉर्टपुट में भी तनिष्क शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं, भारोत्तोलन में मितेश ने रजत पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में हर्शदीप और अमितोज सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किया।
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इसके अलावा जिम्नास्टिक की अंडर-17 आयु वर्ग प्रतियोगिता में पार्थ रोहिला ने दूसरा स्थान पाया और रजत पदक जीता है। वहीं, महक ने भारोत्तोलन में रजत पदक और राघव चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शानदार प्रदर्शन के बल पर स्वर्ण पदक विजेता तनिष्क शर्मा और रजत पदक जीतने पर पार्थ, महक और मितेश का चयन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ।
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कोच अजय और खेल शिक्षक राहुल के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के बाद स्कूल पहुंचने पर प्राचार्य व स्टाफ सदस्यों ने स्वागत किया। प्राचार्य ने कोच अजय, खेल शिक्षक राहुल और खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन व जीत पर बधाई दी।
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