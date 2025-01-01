Karnal News: जुंडला में दो अवैध कॉलोनियों में निर्माण किया ध्वस्त

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इस दौरान एक डीलर कार्यालय, दो दुकानें, आठ डीपीसी, पक्की सड़कों और सीवर नेटवर्क को तोड़ा गया। दूसरी कॉलोनी में निर्माणाधीन एक भवन समेत आठ डीपीसी भी कार्रवाई की जद में आए। विभाग के अनुसार पूरी कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में की गई।डीटीपी के अनुसार पहली अवैध कॉलोनी करीब 14 एकड़ में हठलाना रोड पर विकसित की जा रही थी। यहां एक डीलर कार्यालय और दो दुकानों के अलावा आठ डीपीसी, पक्की सड़कों तथा सीवर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा दूसरी अवैध कॉलोनी करीब आठ एकड़ में नूरखेड़ी रोड पर बनाई जा रही थी। यहां एक निर्माणाधीन भवन और सभी आठ डीपीसी को तोड़ा गया।प्लॉट खरीदने से पहले जांच लें वैधताजिला नगर योजनाकार राहुल ने बताया कि अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से अवैध कॉलोनी विकसित करने और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधता जरूर जांच लें।