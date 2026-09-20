Karnal News: सीबीएसई राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 29 को
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
करनाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की राष्ट्रीय स्तर की जूडो प्रतियोगिता का आयोजन 29 सितंबर को असंध जींद रोड स्थित मिनर्वा पब्लिक स्कूल परिसर में होगा।
छह दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में देशभर के विभिन्न राज्यों व सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन समिति और स्कूल प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
खिलाड़ियों के रहने, खानपान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले एथलीटों व कोचों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्कूल के खेल निदेशक ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
छह दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में देशभर के विभिन्न राज्यों व सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन समिति और स्कूल प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
विज्ञापन
खिलाड़ियों के रहने, खानपान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले एथलीटों व कोचों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्कूल के खेल निदेशक ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन