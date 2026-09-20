Karnal News: सीबीएसई राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 29 को

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छह दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में देशभर के विभिन्न राज्यों व सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन समिति और स्कूल प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।खिलाड़ियों के रहने, खानपान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले एथलीटों व कोचों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्कूल के खेल निदेशक ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। संवाद