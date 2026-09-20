Karnal News: जेल में भेजा विधायक के घर धमकी भरा पत्र भेजने का आरोपी

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी सरकारी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल रहा है। विदित हो कि सीएचडी सिटी के रहने वाले इस आरोपी को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया है।इंद्री के डाक घर से विधायक के आवास पर भेजा था। आरोपी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें वह बाइक से हेलमेट लगाकर डाक घर तक पहुंचता दिखाई दे रहा है और यहां हेलमेट लगाए हुए के दौरान ही लैटर बॉक्स में पत्र डालकर वापस चला जाता है। ब्यूरो