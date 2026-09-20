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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Accused of sending a threatening letter to the MLA's house sent to jail.

Karnal News: जेल में भेजा विधायक के घर धमकी भरा पत्र भेजने का आरोपी

Sun, 20 Sep 2026 02:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:20 AM IST
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Accused of sending a threatening letter to the MLA's house sent to jail.
करनाल। बीरू वाल्मीकि हत्याकांड और हर्ष एनकाउंटर के बाद लगातार सुर्खियों में चल रहे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद को धमकी पत्र लिखने वाले आरोपी गुलाब सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिमांड के दौरान उसने कबूला कि बढ़ते विवाद से आहत होकर उसने यह कदम उठाया था।
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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी सरकारी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल रहा है। विदित हो कि सीएचडी सिटी के रहने वाले इस आरोपी को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया है।
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इंद्री के डाक घर से विधायक के आवास पर भेजा था। आरोपी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें वह बाइक से हेलमेट लगाकर डाक घर तक पहुंचता दिखाई दे रहा है और यहां हेलमेट लगाए हुए के दौरान ही लैटर बॉक्स में पत्र डालकर वापस चला जाता है। ब्यूरो
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