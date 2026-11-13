Karnal News: घर में पंखे से लटका मिला 52 वर्षीय महिला का शव

विज्ञापन

करनाल/इंद्री। खेड़ी मानसिंह गांव में बुधवार दोपहर एक महिला का शव घर में पंखे से लटका मिला। मृतका की पहचान करीब 51-52 वर्षीय शर्मिला के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। इंद्री थाना प्रभारी धर्मबीर ने बताया कि पुलिस ने बृहस्पतिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल मामले में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि परिजनों की ओर से शिकायत दी जाती है तो उसके आधार पर जांच की जाएगी। ब्यूरो