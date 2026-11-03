Karnal News: मुगल कैनाल मार्केट में मिला शव

विज्ञापन





करनाल। शहर के मुगल कैनाल मार्केट क्षेत्र में सोमवार को दोपहर 12 बजे के करीब शव मिला। लोगों के अनुसार, वह कूड़ा-कचरा और कबाड़ बीनने का काम करता था। पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है। सिविल लाइन थाने के जांच अधिकारी कृष्ण लाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में व्यक्ति बीमार प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि उसकी मौत पिछली रात हुई हो। हालांकि, मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो