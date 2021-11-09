Karnal News: बार काउंसिल के चुनाव का बजा बिगुल, 11 सितंबर को होगा चौधर का फैसला

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इस बार चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी अधिवक्ता विद्यामोहन आश्री को सौंपी गई है। उनके अनुसार बार काउंसिल की ओर से अभी तक जिले से संबंधित चुनावी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। सूची मिलने के बाद चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी होगा। उम्मीद है कि इसी सप्ताह चुनाव का शेड्यूल जारी हो सकता है। वहीं, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की ओर से महिला अधिवक्ताओं की चुनावी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो शेड्यूल जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि आरक्षण के प्रावधान की चर्चा के बाद चुनाव के लिए महिला अधिवक्ताओं में उत्साह बढ़ गया है और बार परिसर में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं।