Karnal News: केंद्र का निरीक्षण करेंगे विधानसभा अध्यक्ष
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:19 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:19 AM IST
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घरौंडा। विधानसभा अध्यक्ष एवं घरौंडा विधायक हरविंद्र कल्याण शनिवार को बाद दोपहर 3:30 बजे जीटी रोड बसताड़ा स्थित निर्माणाधीन राज्य के पहले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करेंगे। एसडीएम अनुभव मेहता ने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह केंद्र स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां महिलाओं को कौशल विकास, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलेंगी। संवाद
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