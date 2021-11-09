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करनाल। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत धान के अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए कृषि यंत्र और मशीनें खरीदने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। चयनित किसान विभागीय पोर्टल से अपना परमिट डाउनलोड कर निर्धारित समयसीमा में मशीनों की खरीद कर सकते हैं। सहायक कृषि अभियंता कुलबीर सिंह ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। संवाद