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आचार्य गोस्वामी ने करनाल के श्री कर्णेश्वरम महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। उन्होंने 38 साल बाद कर्ण की नगरी करनाल आने को सौभाग्य बताया। आचार्य ने कहा कि भगवान शिव के दर्शन का अवसर मिलना अत्यंत शुभ है। उन्होंने भावपूर्ण ढंग से शिव को राधा रानी का स्वरूप बताया। मंदिर में उन्हें किशोरी जी के विराजमान होने का अनुभव हुआ। उन्होंने उसी भाव से प्रणाम किया।इस श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश गुप्ता ने अपने माता-पिता लाला मनीराम और प्रेमवती की स्मृति में किया। इस अवसर पर राजकुमार सिंगला सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।गोवर्धन लीला का किया वर्णनआचार्य गोस्वामी ने गोवर्धन लीला का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यह लीला संदेश देती है कि ईश्वर सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने अहंकार त्यागकर प्रेम, विनम्रता और सेवा अपनाने पर जोर दिया।