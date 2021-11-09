Karnal News: ऊर्जा संरक्षण पर मिलेंगे दो लाख रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:21 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:21 AM IST
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करनाल। ऊर्जा की बचत करने वाले उद्योगों और संस्थानों को सरकार पुरस्कार देगी। इसके तहत अधिकतम दो लाख रुपये की राशि मिलेगी। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) ने राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2026 के लिए आवेदन मांगे हैं। पुरस्कार वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर दिए जाएंगे। इच्छुक आवेदक हरेडा के आधिकारिक पोर्टल https://app.haredasleca.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। संवाद
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