Karnal News: पनीर निर्माण में मंगलौरा की पिंकी प्रथम, झज्जर की मुर्रा भैंस सबसे सुंदर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:26 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:26 AM IST
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करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी-2026 के दूसरे दिन शुक्रवार को 180 से अधिक पशुओं ने अपनी नस्ल और गुणवत्ता का प्रदर्शन किया। कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मेले पनीर निर्माण प्रतियोगिता में मंगलौरा की पिंकी रानी ने पहला, इसी गांव की बबीता ने दूसरा और घोघरीपुर की राजबाला ने तीसरा स्थान हासिल किया।
दुग्ध दोहन प्रतियोगिता में घूसा की मधु प्रथम, मंगलौरा की कमलेश द्वितीय और घोघरीपुर की राजबाला तृतीय स्थान पर रहीं। मेले में आयोजित पशु सौंदर्य प्रतियोगिता प्रमुख आकर्षण रही। मुर्रा भैंस (दो दांत) श्रेणी में झज्जर के विजेंद्र सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। मुर्रा कटड़ी में पाहुवाला के हवा सिंह विजेता रहे। एचएफ क्रॉसब्रीड (दो दांत) श्रेणी में करनाल के दादूपुर निवासी राजबीर सिंह और थारपारकर (दो दांत) श्रेणी में रोहतक के विजय पाल ने बाजी मारी।
मेले में करनाल के 20 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने भी भ्रमण किया। विद्यार्थियों को पशुओं की विभिन्न नस्लों, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन की आधुनिक पद्धतियों और नई तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में नवीन डेयरी तकनीकों, उद्यमिता के अवसरों और किसानोन्मुखी पहलों का प्रदर्शन किया गया।
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महिलाओं को निर्यात कारोबार से जोड़ने पर जोर
एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि महिला नेतृत्व, उद्यमिता और क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका विषय एकीकृत आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य शृंखला और मजबूत बाजार संपर्कों के माध्यम से महिला नेतृत्व में निर्यात की तैयारी और क्षमता बढ़ाना रहा। इसमें गुरुग्राम स्थित इजहार ग्रुप की प्रबंध निदेशक रुचिता बंसल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।
आज होगा तीन दिवसीय मेले का समापन
मेला वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग, पशुधन सुधार और कृषि-डेयरी उद्यमिता के प्रति बढ़ते रुझान का मंच बना। शनिवार को मेले का समापन होगा। अंतिम दिन भी विभिन्न प्रदर्शनियों, तकनीकी प्रदर्शनों और किसानोन्मुखी गतिविधियों के माध्यम से पशुपालकों को नई जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।
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दुग्ध दोहन प्रतियोगिता में घूसा की मधु प्रथम, मंगलौरा की कमलेश द्वितीय और घोघरीपुर की राजबाला तृतीय स्थान पर रहीं। मेले में आयोजित पशु सौंदर्य प्रतियोगिता प्रमुख आकर्षण रही। मुर्रा भैंस (दो दांत) श्रेणी में झज्जर के विजेंद्र सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। मुर्रा कटड़ी में पाहुवाला के हवा सिंह विजेता रहे। एचएफ क्रॉसब्रीड (दो दांत) श्रेणी में करनाल के दादूपुर निवासी राजबीर सिंह और थारपारकर (दो दांत) श्रेणी में रोहतक के विजय पाल ने बाजी मारी।
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मेले में करनाल के 20 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने भी भ्रमण किया। विद्यार्थियों को पशुओं की विभिन्न नस्लों, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन की आधुनिक पद्धतियों और नई तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में नवीन डेयरी तकनीकों, उद्यमिता के अवसरों और किसानोन्मुखी पहलों का प्रदर्शन किया गया।
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महिलाओं को निर्यात कारोबार से जोड़ने पर जोर
एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि महिला नेतृत्व, उद्यमिता और क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका विषय एकीकृत आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य शृंखला और मजबूत बाजार संपर्कों के माध्यम से महिला नेतृत्व में निर्यात की तैयारी और क्षमता बढ़ाना रहा। इसमें गुरुग्राम स्थित इजहार ग्रुप की प्रबंध निदेशक रुचिता बंसल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।
आज होगा तीन दिवसीय मेले का समापन
मेला वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग, पशुधन सुधार और कृषि-डेयरी उद्यमिता के प्रति बढ़ते रुझान का मंच बना। शनिवार को मेले का समापन होगा। अंतिम दिन भी विभिन्न प्रदर्शनियों, तकनीकी प्रदर्शनों और किसानोन्मुखी गतिविधियों के माध्यम से पशुपालकों को नई जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।