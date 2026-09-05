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Karnal News: अश्विन बनाए गए करनाल रेंज के नए आईजी और कर्ण गोयल पुलिस कप्तान

Sat, 05 Sep 2026 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:10 AM IST
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Ashwin appointed as the new IG of Karnal Range, and Karn Goyal as Police Captain.
करनाल रेंज आईजी अश्विन
करनाल। हरियाणा सरकार ने करनाल पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। देर रात जारी तबादला सूची में करनाल रेंज के आईजी अशोक कुमार और एसपी नरेंद्र बिजारणिया का तबादला कर दिया गया है। आईजी 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अश्विन और एसपी आईपीएस अधिकारी कर्ण गोयल बनाए गए हैं।
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30 पुलिस अधिकारियों के तबादलों की सूची के अनुसार, नरेंद्र बिजारणिया को एसपी स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में तैनात किया गया है। उनके स्थान पर नियुक्त्त आईपीएस अधिकारी कर्ण गोयल गुरुग्राम में डीसीपी वेस्ट के पद पर तैनात थे।
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करनाल रेंज के आईजी अशोक कुमार को आईजी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया तैनात किया गया है। केंद्र सरकार से वापसी के बाद 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अश्विन को करनाल रेंज के आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें आईजी हरियाणा आर्म्ड पुलिस मधुबन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
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करनाल रेंज के अंतर्गत करनाल के अलावा पानीपत, कैथल और आसपास के जिलों की पुलिस व्यवस्था आती है। इसके अलावा 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी रविंद्र कुमार को करनाल का एएसपी बनाया गया है।
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