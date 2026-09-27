Karnal News: 75वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता के साथ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:51 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:51 AM IST
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खिलाड़ी बोले : प्रतिद्वंद्विता केवल मैच में
मुक्केबाजी के दो बार के स्वर्ण पदक विजेता विक्की अगले दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हार और जीत किसी भी खेल का एक अनिवार्य पहलू है। हर खिलाड़ी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मुकाबला खत्म होते ही प्रतिद्वंद्विता भी समाप्त हो जानी चाहिए।
कुश्ती में पहली बार मुकाबला कर रहे खिलाड़ी अतुल बोले कि मैदान के अंदर हमारी दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा सिर्फ खेल तक सीमित होती है। बाहर निकलते ही हम सभी भाई की तरह हैं। खेल हमें लोगों से नफरत करना नहीं, बल्कि जोड़ना सिखाता है।
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मुक्केबाजी के दो बार के स्वर्ण पदक विजेता विक्की अगले दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हार और जीत किसी भी खेल का एक अनिवार्य पहलू है। हर खिलाड़ी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मुकाबला खत्म होते ही प्रतिद्वंद्विता भी समाप्त हो जानी चाहिए।
कुश्ती में पहली बार मुकाबला कर रहे खिलाड़ी अतुल बोले कि मैदान के अंदर हमारी दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा सिर्फ खेल तक सीमित होती है। बाहर निकलते ही हम सभी भाई की तरह हैं। खेल हमें लोगों से नफरत करना नहीं, बल्कि जोड़ना सिखाता है।
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