Karnal News: जल्दी अमीर बनने के लालच में बन गया चोर... नौ मोटरसाइकिलें उड़ाईं, गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:54 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:54 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अमीर बनने और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच ने अरड़ाना निवासी रोशनलाल को बाइक चोरी के गलत रास्ते पर धकेल दिया। पुलिस के अनुसार, उसने करनाल और जींद जिले के अलग-अलग इलाकों से नौ मोटर साइकिल चोरी की। एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर इन मोटर साइकिलों को बरामद कर लिया है।
एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ प्रभारी रोहताश सिंह के अनुसार, टीम को वाहन चोरी के मामलों में संलिप्त आरोपी के बारे में सूचना मिली थी। टीम ने सेक्टर-4 में नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल सवार रोशनलाल को काबू किया। पूछताछ के दौरान उसने वाहन चोरी की कई वारदात का खुलासा किया।
बरामद बाइकों में तीन स्प्लेंडर, चार डीलक्स, एक प्लेटिना और एक बुलेट शामिल है।
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करनाल। अमीर बनने और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच ने अरड़ाना निवासी रोशनलाल को बाइक चोरी के गलत रास्ते पर धकेल दिया। पुलिस के अनुसार, उसने करनाल और जींद जिले के अलग-अलग इलाकों से नौ मोटर साइकिल चोरी की। एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर इन मोटर साइकिलों को बरामद कर लिया है।
एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ प्रभारी रोहताश सिंह के अनुसार, टीम को वाहन चोरी के मामलों में संलिप्त आरोपी के बारे में सूचना मिली थी। टीम ने सेक्टर-4 में नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल सवार रोशनलाल को काबू किया। पूछताछ के दौरान उसने वाहन चोरी की कई वारदात का खुलासा किया।
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बरामद बाइकों में तीन स्प्लेंडर, चार डीलक्स, एक प्लेटिना और एक बुलेट शामिल है।