Karnal News: चेतावनी के बाद 86 सफाईकर्मी लौटे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोमवार की देर रात को नगर निगम की ओर से 52 सफाई दरोगा और सुपरवाइजरों को नोटिस जारी करके दो दिन में काम पर लौटने के लिए कहा गया था। बुधवार को इस नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले ही 21 दरोगा और सुपरवाइजर व उनसे जुड़े 65 अन्य सफाई कर्मचारियों ने काम संभाल लिया। पूर्व में नोटिस पा चुके अन्य कर्मचारियों को भी निगम की ओर से काम पर लौटने के लिए कहा गया है।नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा का कहना है कि जिन कर्मचारियों ने काम दोबारा संभाला है, उन्हें हड़ताल पर वापस आने के लिए डराया व धमकाया जा रहा है। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकना पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है।200 टन कचरे का हुआ उठाननिगम प्रशासन व सुगम स्वच्छता एजेंसी की ओर से उपलब्ध संसाधनों एवं कर्मचारियों के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम की टीमों ने विभिन्न स्थानों से करीब 200 मीट्रिक टन कूड़ा-कचरा उठाया। वहीं, शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य भी लगातार जारी रखा गया है।