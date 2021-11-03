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Kaithal News: बर्फ तोड़ने वाले सुए से युवक पर किए तीन वार

Mon, 07 Sep 2026 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:10 AM IST
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Youth struck three times with an ice pick.
कैथल। फ्रांसवाला रोड पर बाइक में पेट्रोल डलवाने गए प्रताप गेट निवासी 19 वर्षीय पीयूष पर कुछ युवकों ने बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर दिया और मारपीट भी की। इसमें वह घायल हो गया। आरोप है कि एक सुआ पेट, दूसरा कमर और तीसरा बाजू पर लगा है। आसपास के लोगों के एकत्र होने पर आरोपी मौके से भाग गए।
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घायल युवक को पुलिस ने नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रताप गेट निवासी युवक के पिता बलबीर सिंह ने बताया कि उसका बेटा दोपहर बाद फ्रांसवाला रोड पर बाइक में पेट्रोल डलवाने गया था। इस दौरान कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में उसे तीन सुए लगे हैं। करीब एक साल पहले भी उसके बेटे के साथ मारपीट हुई थी।
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उस समय पुलिस को शिकायत दी गई थी लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हमले के दौरान पीयूष के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सिटी थाना प्रभारी सतपाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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