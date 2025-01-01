Kaithal News: 9 साल में 5 गुना तक बढ़ाई कैथल में टीबी के मरीजों की जांच

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जिले में वर्तमान में 1290 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले साल 2025 में जिले में 2500 टीबी मरीज मिले थे।10 केंद्रों पर लगी ट्रूनेट मशीनेंजिले में टीबी की जांच के लिए 10 ट्रूनेट मशीनें लगाई गई हैं। ये उपमंडल अस्पताल गुहला व कलायत, जिला नागरिक अस्पताल कैथल, सीएचसी सीवन, राजौंद, पूंडरी व कौल और पीएचसी हाबड़ी, देवबन और पाई में स्थापित हैं। इनसे बलगम के सैंपल की जांच की जाती है। जिला नागरिक अस्पताल में एक सीबी-नैट मशीन पहले से उपलब्ध है। अब विभाग इन मशीनों के माध्यम से टीबी संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके अलावा तीन पोर्टेबल एक्स-रे मशीन भी हैं और इनके माध्यम से अगर किसी का एक्स-रे रिपोर्ट असामान्य मिलती है तो उसकी बलगम की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि संदिग्ध को टीबी तो नहीं है।पिछले 10 वर्षों में लिए गए टीबी की जांच के लिए सैंपलवर्षजांचे गए सैंपल2017 10504201810667201910016202089282021113082022206712023271412024329142025 464912026 (जुलाई तक)29000पिछले कुछ वर्षों में टीबी के सैंपल की जांच बहुत बढ़ गई है। ट्रूनेट मशीनों के आने से इसमें और इजाफा हुआ है। आने वाले समय में टीबी की जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है, ताकि समय रहते टीबी के मरीजों की पहचान और उनका इलाज संभव हो सके।- डॉ. संदीप बात्तिश, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, कैथल।