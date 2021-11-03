11 से 13 सितंबर तक पंचायत मंत्री के आवास पर पड़ाव डालेंगे ग्रामीण सफाई कर्मचारी : बीरभान

विज्ञापन



उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर 14 सितंबर को मतलौडा और 15 सितंबर को कैथल से पदयात्रा निकाली जाएगी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुरुक्षेत्र स्थित निवास तक जाएगी। इसके बाद राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

विज्ञापन

राजौंद। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन (सीटू) ने अपनी मांगों के लिए आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। यूनियन के जिला प्रधान बीरभान जाखौली ने बताया कि प्रदेश के करीब 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारी 11, 12 और 13 सितंबर को पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार के मतलौडा, पानीपत स्थित आवास पर पड़ाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 19 वर्षों से कच्चे पदों पर कार्य कर रहे हैं। 29 मई को पंचायत मंत्री व विभाग के अधिकारियों के साथ हुई करीब चार घंटे की वार्ता में 18 में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी और 30 जून तक पत्र जारी करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक अधिकतर मांगों के संबंध में पत्र जारी नहीं हुए। बीरभान ने बताया कि एक हजार की आबादी पर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति, कर्मचारियों को पक्का करने, दुर्घटना में मृत्यु पर 30 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर सहायता, सालाना अनाज खरीदने के लिए 24 हजार रुपये लोन, सेवानिवृत्ति पर पांच लाख रुपये लाभ और वर्दी-जूतों के लिए 10 हजार रुपये वार्षिक देने सहित कई मांगों पर सहमति बनी थी।