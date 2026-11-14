कैथल में दर्दनाक सड़क हादसा: तीन युवकों की मौत, चार घायल; वाहन सड़क किनारे बनी पुलिया से टकराया

कैथल में सिसमौर नहर के पास शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के कारण वाहन सड़क किनारे बनी पुलिया से जा टकराया। इस गंभीर दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

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दुर्घटना का विवरण जानकारी के अनुसार, करोड़ा गांव से कैथल की ओर आ रहे सात युवक दोपहर करीब 12 बजे सिसमौर नहर के पास पहुंचे। इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पुलिया से जा टकराई। इस टक्कर में वाहन में सवार सभी युवक गंभीर रूप से प्रभावित हुए।मृतकों और घायलों की पहचान दुर्घटना में अजय (29), नवदीप (20) और प्रदीप (32) की दुखद मृत्यु हो गई। वहीं, नरेंद्र, साहिल, गौरव और अर्जुन घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।पुलिस जांच जारी हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। डीएसपी सुशील ने बताया कि पुलिस को शिकायत प्राप्त हो गई है और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक साथ तीन युवकों की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।