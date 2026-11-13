Kaithal News: ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता सोमवार को होगी

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30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर, डिस्क थ्रो एवं 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को क्रमश: 2100, 1100 और 750 रुपये की नकद पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र की सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है। संवाद विज्ञापन

30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर, डिस्क थ्रो एवं 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को क्रमश: 2100, 1100 और 750 रुपये की नकद पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र की सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है। संवाद

राजौंद। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजौंद के खेल मैदान में ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कंचन बाला ने बताया कि प्रतियोगिता में महिलाओं के लिए दो आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं। 30 वर्ष से कम आयु वर्ग की महिलाओं के लिए 300 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़ एवं साइकिल दौड़ आयोजित की जाएगी।