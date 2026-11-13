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Kaithal News: तीसरे दिन भी जारी रहा कर्मचारियों का प्रदर्शन

Fri, 13 Nov 2026 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:52 PM IST
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Employees' protest continued for the third day as well.
मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन करते यूनियन पदाधिकारी और कर्मचारी। विज्ञ​प्ति
गुहला-चीका। बिजली निगम के अधिकारियों के कथित तानाशाही रवैये और पूर्व में किए गए वादों से मुकरने के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गेट मीटिंग कर रोष प्रदर्शन किया।
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सभा की अध्यक्षता इकाई प्रधान संदीप सैनी ने की और संचालन इकाई सचिव राकेश कुमार ने किया। इसमें राज्य उपप्रधान स्वराज सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुहला के कार्यकारी अधिकारी कर्मचारियों की जायज मांगों और समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि लंबित कार्यों का जल्द समाधान किया जाए। संवाद
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