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कैथल में दर्दनाक हादसा: स्कूल जा रही दो छात्राओं को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत; चालक फरार

Thu, 03 Sep 2026 12:46 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Published by: Naveen Updated Thu, 03 Sep 2026 12:46 PM IST
सार

मृतकों की पहचान गांव मांडी निवासी नवनीत और गुर्णदीप कौर के रूप में हुई है। नवनीत 10वीं और गुर्णदीप कौर 9वीं कक्षा की छात्रा थी। दोनों सीवन के गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थीं।

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Tragic accident in Kaithal: Two girl students going to school were crushed by a truck, died on the spot
कैथल में ट्रक ने दो छात्राओं को कुचला - फोटो : संवाद

विस्तार
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कैथल के सीवन में चीका-कैथल मार्ग पर वीरवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में दो छात्राओं की मौत हो गई। दोनों छात्राएं स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रही थीं। सुबह करीब साढ़े आठ बजे सुखू साइकिल वाले के पास एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रक का टायर दोनों छात्राओं के ऊपर से निकल गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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मृतकों की पहचान गांव मांडी निवासी नवनीत और गुर्णदीप कौर के रूप में हुई है। नवनीत 10वीं और गुर्णदीप कौर 9वीं कक्षा की छात्रा थी। दोनों सीवन के गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थीं।
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सीवन थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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