Kaithal News: ट्रैक्टर-ट्राॅली खाई में पलटी, चालक की मौत

हादसे में चालक गांव मालवा, जिला अंबाला निवासी हरविलाश की मौत हो गई।मृतक के भाई अक्षय कुमार ने बताया कि हरविलाश गांव बात्ता से ट्रैक्टर-ट्राली में पराली भरकर पिहोवा गए थे। उनके साथ दोस्त मनजीत भी दूसरे ट्रैक्टर पर चल रहा था। दोनों रात को कैथल लौट रहे थे। इस दौरान गांव क्योड़क के पास अचानक हरविलाश के ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह पराली से भरी ट्राली सहित सड़क किनारे खाई में पलट गया। दूसरे ट्रैक्टर पर आ रहे मनजीत ने हादसा होते देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचकर हरविलाश को संभाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की।