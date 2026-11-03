Kaithal News: धान खरीद में गड़बड़ी रोकने के लिए जीपीएस से हो रही निगरानी, महानिदेशक ने मंडियों का किया निरीक्षण

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही न हो और किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। महानिदेशक ने कहा कि मंडियों में खरीद से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाएं। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि धान खरीद और उठान का कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने अधिकारियों से मंडियों में उपलब्ध स्थान और धान के भंडारण की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। मंडियों में जगह की कमी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था के लिए आवश्यक पत्राचार किया जाएगा।अंशज सिंह ने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण और वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ त्रुटियां सामने आई थीं, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मंडियों से राइस मिलों तक धान के परिवहन की जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे धान के उठान और परिवहन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिल रही है।निरीक्षण के बाद महानिदेशक ने मार्केट कमेटी कार्यालय चीका में डीसी अपराजिता, एसडीएम मनीष कुमार यादव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें धान की खरीद, उठान, परिवहन और किसानों को दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई। महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करवाएं।